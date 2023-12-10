Связано это с минимизацией потерь.

Офицер Вооружённых сил Украины Арти Грин (Евгений Бекренев), принимавший участие в боях за Дебальцево, а после ставший военным экспертом, рассказал о скорой сдаче украинскими военными позиций на Луганском направлении. Он отметил, что сложилась плохая тенденция, когда у украинской армии мало сил и средств, а у российской - достаточно. По словам украинского офицера, рассматривается сдача плацдармов на левом берегу Черного Жеребца, и, возможно, на левом берегу Оскола. Делается это для того, чтобы минимизировать возможные потери.

Стоит отметить, что Арти Грин в первые месяцы боевых действий говорил об украинских успехах, а уже летом о возможном поражении и возможностях российской армии решить ситуацию военным путём за 5 - 7 дней. Как итог, осенью 2022 года украинские силы смогли первый и последний раз вернуть под свой контроль значительное количество территорий, а боевые действия всё ещё продолжаются.

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Украинский президент Владимир Зеленский в ноябре уже допускал отступление украинских военных с позиций, если Запад перестанет оказывать военную помощь Украине. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и вовсе говорил, что если Соединённые Штаты Америки отложат вопрос поддержки украинской армии в следующем году, то велика как минимум потерять позиции, а как максимум - проиграть России.