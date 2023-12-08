Срыв согласования бюджета на следующий финансовый год привёл к тому, что федеральная казна находится в распоряжении министра финансов Кристиана Линднера.

Немецкое издание Focus пишет, что провал переговоров по бюджету на следующий финансовый год может привести к появлению «теневого канцлера», который благодаря новым полномочиям по важности будет равен канцлеру Германии Олафу Шольцу.

Немецкое законодательство предусматривает, что в случае несогласования государственного бюджета, немецкое правительство может направлять средства только на обязательные расходы: выплату зарплат государственным служащим, пенсий и пособий. Остальные расходы должны получить одобрение министра финансов страны. Эту должность занимает Кристиан Линднер.

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Стоит сразу отметить, что немецкий министр хоть и из противоположной Шольцу партии, он входит в правящую коалицию «Светофор» и вряд ли будет блокировать важные статьи расходов. Однако факт такой, что теперь Олаф Шольц должен сорваться со своего визита на климатической конференции в Дубае, вернувшись Берлин для переговоров с Линднером и вице-канцлером Робертом Хабеком по поводу имеющейся проблемы в бюджете.

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Дефицит государственного бюджета Германии оценили в 17 миллиардов евро. Конституционный суд отменил план немецкого правительства по перенаправлению 60 миллиардов евро из чрезвычайного фонда борьбы с COVID на финансирование «зелёной программы», что и привело к дыре в бюджете.