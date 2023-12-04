Это могло бы повысить «качество» мобилизационного ресурса.

Депутат Государственной думы России, состоящий в комитете по вопросам обороны, генерал-лейтенант Андрей Гурулев в своём Telegram-канале написал, что для решения вопроса с количеством призывников можно было бы увеличить срок службы в армии по призыву. В таком случае не было бы необходимости в увеличении количества призываемых на военную службу.

Российский депутат также считает необходимым решить проблему «псевдоуниверситетами», дающими отсрочку от службы студентам, но при этом не предоставляющими нормальное образование. Гурулев вспомнил, что когда он командовал армией, однажды построил взвод из 28 человек, 26 из которых имели высшее образование: экономисты, юристы и дизайнеры, получившие диплом - все они оказались «никому не нужны» и пошли служить.

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Депутат Виктор Соболев из того же комитета поддержал идею своего коллеги по увеличению срока срочной службы до двух лет. По его мнению, солдаты по призыву должны учиться первые полгода в учебных частях, а после служить хотя бы полтора года. Причём уже на второй год рядовые военные должны служить непосредственно в войсках для повышения боеспособности российской армии.