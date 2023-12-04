Он отметил, что власти могут продолжить эйфорически врать союзникам и народу, но но вечно делать это не получится.

Городской голова Киева Виталий Кличко в интервью швейцарскому изданию 20 Minuten согласился с заявлением Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины в статье The Economist, что ситуация в зоне боевых действий тупиковая. Он назвал это честной оценкой конфликта и посланием сигнала тревога для западных партнёров.

Кличко утверждает, что критика Залужного - несправедливая и он полностью на его стороне:

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«Разумеется, мы можем эйфорически лгать своему народу и нашим партнерам. Но вечно делать это не получится», - добавил политик.

По мнению мэра Киева, рейтинги украинского президента Владимира Зеленского стремительно падают из-за допущенных ошибок: люди видят, кто эффективен, а кто нет. Украинский народ по-прежнему задаёт вопросы, почему страна была не готова к военному конфликту и почему российская армия смогла добраться до столицы. Существенную роль в этой проблеме сыграло то, что было много информации, которая не соответствовала реальности.

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Тем не менее необходимо поддерживать лидера государства, ведь он выполняет важную функцию, хотя Зеленскому, как и всем политикам, нужно будет заплатить за успехи или неудачи - заключил Виталий Кличко.