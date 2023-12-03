В Берлине хотят меньше вкладываться в Европейский фонд мира, ведь они уже достаточно помогли украинцам.

С марта 2021 года в Европейском союзе был создан Европейский фонд мира (EPF), целью которого является повышение способности по предотвращению конфликтов в мире и укрепление международной безопасности. Тогда в бюджет фонда внесли 5,7 миллиардов евро, рассчитанных на период с 2021 по 2027 год, но никто не мог предположить, что уже сейчас большая часть средств будет зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам союза, оказавших помощь украинцам.

Издание Telegraph пишет, что Германия пытается снизить свой вклад в фонд, ссылаясь на уже оказанную помощь Украине. Предполагается, что военная поддержка украинской армии происходит за счёт финансовых взносов в EPF или в виде прямых поставок оружие, как раз таки вторым способом немцы в основном помогали украинцам, причём из собственных запасов.

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Примечательным является то, что Франция продолжает отстаивать свою позицию по поводу прекращения передачи оружия Украине из запасов стран-участниц Европейского союза. Французские власти настаивают на необходимости закупать вооружение у европейских оборонных компаний, тем самым не истощая собственные запасы и раскачивая военно-промышленный комплекс Европы.

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Ранее была новость о том, что цена оказанной Германией помощи для Украины дошла до такой степени, когда немецких запасов боеприпасов хватит лишь на два дня активных боевых действий.