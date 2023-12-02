Причём в Белом доме против обсуждаемого ими соглашения.

Американский журналист Сеймур Херш, лауреат Пулитцеровской премии в области журналистики, рассказал о том, что Украина и Россия ведут тайные переговоры по мирному урегулированию боевых действий. Причём этот вопрос поднял не Вашингтон или Москва, не Байден или Путин, а два высокопоставленных генерала, принимающих стратегические и тактические решения на поле боя

Херш утверждает, что Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный и начальник Генерального Штаба России Валерий Герасимов ведут переговоры по поводу фиксации границ текущей линии боевого соприкосновения с сохранением за россиянами Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей. В обмен на это Украина должна получить разрешение от Москвы на вступление в НАТО, при условии, что размещать наступательные вооружения и войска альянса на своих территориях не будет.

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Журналист отмечает, что в Белом доме категорически против подобного соглашения, как и украинский президент Владимир Зеленский, желающий вести боевые действия до победного конца. Однако Сеймур Херш также вспомнил про, то как один американский чиновник сказал Зеленскому, что не ему решать эту проблему и переговоры продолжат военные.

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Очевидно, что Залужный имеет более пессимистичные настроения по ситуации в зоне боевых действий, нежели Зеленский. Однако их прямой конфликт во мнениях отрицается официальными украинскими лицами.