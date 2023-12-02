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Nacvark
The Times: Европа опасается конфликта с Россией, потому что не готова к боевым действиям
В частности это касается Германию, боеспособность которой под вопросом в течение следующих 15 лет.

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Издание The Times опубликовало статью, в которой рассказывается, что Европа не готова к прямой конфронтации с Россией, рискуя быть «смытой» в ходе боевых действий. Военный историк Зёнке Найтцель приводит сравнение с Священной Римской империи, разрушенной Наполеоном Бонапартом.

В материале говорится о том, что на конференции в Берлине верховного уровня, затрагивающей вопросы обороны, несколько немецкий генералов предположили о неспособности НАТО выиграть первое сражение в оборонительной войне на восточном фланге альянса, если до такого дойдёт. Связывают это с проблемностью в переброске войск и техники на теоретический фронт.

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Помимо этого Найтцель указывает на то, что Германия после всей оказанной Украине военной помощи слаба для конфликта подобного уровня Логистику страну он назвал кошмаром, для восстановления которой необходимо не менее 15 лет. Ни Бундесвер, ни немецкая экономика не готовы к войне с Россией - утверждает историк.

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Ранее была новость о том, что военная помощь украинской армии привела к истощению запасов боеприпасов Бундесвера. Имеющегося арсенала у немецкой армии хватит лишь на несколько дней ведения боевых действий на подобие тех, что происходят на украинских территориях.

#германия
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