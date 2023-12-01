Ни о каком наступлении речи не идёт.

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал три приоритетных направления помощи Украине, по которым будет осуществляться поддержка украинцев в зимний период. Связано это напрямую с обороной подконтрольной территории и объектов критической инфраструктуры на ней, ни о каких наступательных операциях речи не идёт.

Американский чиновник утверждает, что американский президент Джо Байден и его советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан поручили правительству обеспечить усилия по оказанию помощи Украине в следующих направлениях:

усиление возможностей украинской противовоздушной обороны для эффективного сбития российских ракет и иранских беспилотников; помощь в укреплении энергетической инфраструктуры страны (передача специальных сеток, арматуры, барьеров типа HESCO); отправка резервного оборудования и запчастей для починки энергетических объектов, в том числе высоковольтных автотрансформаторов, промышленных топливных генераторов и мобильного автономного оборудования.

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Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что провёл два важных совещания, на одном из которых обсуждалась общегосударственная программа ускорения строительства оборонительных сооружений и фортификации ряда украинских регионов, в особенности Донецкой и Харьковской областей. В перспективе украинские власти хотят построить оборонительную линию даже вдоль границы с Белоруссией.