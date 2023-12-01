Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
В Белом доме озвучили приоритетные направления по оказанию помощи Украине
Ни о каком наступлении речи не идёт.

реклама

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал три приоритетных направления помощи Украине, по которым будет осуществляться поддержка украинцев в зимний период. Связано это напрямую с обороной подконтрольной территории и объектов критической инфраструктуры на ней, ни о каких наступательных операциях речи не идёт.

Американский чиновник утверждает, что американский президент Джо Байден и его советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан поручили правительству обеспечить усилия по оказанию помощи Украине в следующих направлениях:

  1. усиление возможностей украинской противовоздушной обороны для эффективного сбития российских ракет и иранских беспилотников;
  2. помощь в укреплении энергетической инфраструктуры страны (передача специальных сеток, арматуры, барьеров типа HESCO);
  3. отправка резервного оборудования и запчастей для починки энергетических объектов, в том числе высоковольтных автотрансформаторов, промышленных топливных генераторов и мобильного автономного оборудования.

реклама

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что провёл два важных совещания, на одном из которых обсуждалась общегосударственная программа ускорения строительства оборонительных сооружений и фортификации ряда украинских регионов, в особенности Донецкой и Харьковской областей. В перспективе украинские власти хотят построить оборонительную линию даже вдоль границы с Белоруссией.

#украина #кирби
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Frankfurter Allgemeine: Россия заметно превосходит Украину в разработке и производстве разных БПЛА
ВСУ потеряли свой первый танк Leopard 1A5 из новой поставки из Германии
Politico: Зеленский признан "Мечтателем" года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские инженеры погасили спутниковый интернет Starlink над Луганской и Донецкой областями
46
Российский сериал "Слово пацана" бъет рекорды просмотров на Украине, как и в России
18
В России освоили и ввели в производство критическую технологию для газовых турбин
11
Российское золото в центре внимания мирового рынка
1
Представлена ​​серия Vivo S18 с Snapdragon 7 Gen 3 и Dimensity 9200+ и схематическим изображением
+
Появилось сравнение Grand Theft Auto 6, подчеркивающее визуальное превосходство над GTA 5
4
СВО на Украине привела к переходу на тепловые насосы и снижению потребления газа в Европе
8
Frankfurter Allgemeine: Россия заметно превосходит Украину в разработке и производстве разных БПЛА
2
Россия совместно с Китаем построят крупнейшую ТЭС в мире
2
Против Криштиану Роналду подан коллективный иск за продвижение Binance
1
В России создаются целые подразделения для управления тяжелых ударных дронов С-70 "Охотник"
+
Со следующего года в Белоруссии богатые будут платить больше налогов в казну
4
The Telegraph: Украина до сих пор не получила обещанные Абрамовичем 2,3 млрд от продачи ФК "Челси"
4
Оператор «Билайн» рассказал о новой схеме телефонного мошенничества
+
5 лучших видеокарт всех времён и народов NVIDIA – что не так с рейтингом от Tom's Hardware
10
Администрация города Сумы попала под критику киевской власти из-за провала мобилизации
+
Из старых видеокарт для криптомайнинга стали производить GeForce RTX 3080 20GB и RX 580 16GB
3
Cybertruck становится настоящей проблемой для компании Tesla
1
Apple не может позволить себе слишком сильно урезать iPhone SE 4
+
Браузер Samsung с Android добрался до магазина Microsoft Store на Windows
+

Популярные статьи

Загадочный танк с башней Т-90М на корпусе Т-62 замечен в зоне СВО
12
О наследии Толкина в играх и паразитировании на нем
4
Танк AMX-30 как символ военной мощи Франции в 20 веке
8
Почему я убрал из своего основного ПК все жесткие диски
26
О том как корабль Sony PlayStation идет на дно
10
Обходим западные санкции в Uplay и забираем бесплатно Assassin's Creed Syndicate
10
У берегов Японии разбился очередной конвертоплан V-22 Osprey ВС США
4
"Чёрный день" для ВВС США: как за одну ночь американцы потеряли шесть бомбардировщиков B-52
15
Скрипт для блокировки Nouveau драйвера, и ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
5
Несмотря на санкции Huawei стремительно развивает электромобильное направление
1

Сейчас обсуждают

Михаил Баулин
08:09
Зашёл на оверы, попал на ВО...
Загадочный танк с башней Т-90М на корпусе Т-62 замечен в зоне СВО
Skornilovich
08:03
Олигарх похоже писал статейку. И 4090 у него, и отдельный комп в дальнем углу квартиры....
Почему я убрал из своего основного ПК все жесткие диски
Артемий Иванов
07:57
да ты чувак прав 100%
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
Роман Кокорин
07:57
Собрались как-то шляпа машка и чушпан…
Против Криштиану Роналду подан коллективный иск за продвижение Binance
ManLee
07:35
Купленный, сказочный долбоёб :)
Скрипт для блокировки Nouveau драйвера, и ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
Александр Мигелевич
07:33
4060 +- такая же карта что и 3060 только с новой dlss, которую в 3060 не добавляют только чтобы 4060 продавалась.
Изучаем предпочтения российских и немецких геймеров – самые популярные процессоры и видеокарты
Анатолий Федоров
07:31
С каких пор город Благовещенск находится в Китае?
В Китае создают подводный дата-центр
Frol4ic
07:20
Ничего, что процессор называется Loongson, а не Longsoon?
Китайский процессор Longsoon 3A6000 показал результат близкий к Intel Core i5-14600K
Megard
07:13
Можно подумать что эти марионетки что то решают и без них не обойдутся.
Польша по примеру Прибалтики и Украины отказалась от участия во встрече глав МИД ОБСЕ
Red Red
07:07
Для веса, сказать больше нечего нашел тухлый проект, натянул сову на глобус
Скрипт для блокировки Nouveau драйвера, и ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем