Для этого необходимо одобрение союзников и выполнение всех условий.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что будущее Украины в североатлантическом альянсе. В этот раз он решил повторить свою фразу, добавив, что «Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо»

По словам Столтенберга, лидеры НАТО приняли решение пригласить Украину к вступлению, но только когда будут выполнены все условия и союзники одобрят такой шаг. При этом блок продолжит поддерживать страну в проведению необходимых реформ для полноценного членства.

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Глава НАТО неоднократно подчёркивал, что Украина действительно имеет все шансы вступить в альянс, но только после окончания боевых действий на её территориях. В ином случае страны-участники блока рискуют напрямую вступить в конфронтацию с Россией, ведь украинские власти могут воспользоваться пунктом Вашингтонского договора о коллективной обороне.

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Йенс Столтенберг также напомнил, что в этом году НАТО согласовало программу по переходу украинской армии на стандарты альянса и обязалось выделить полмиллиарда евро на поставки медикаментов, топлива и удовлетворение других потребностей Украины.