В стране около 360 тысяч украинцев, 60% из которых могут работать.

Вице-премьер-министр и по совместительству министр труда и социальных дел Чехии Мариан Юречка заявил, что на текущий момент пребывание украинских беженцев в стране является выгодным даже при условии субсидирования мигрантов за счёт государственного бюджета.

По словам чешского министра, нашедшие в стране работу украинцы отчисляют из своих заработных плат в бюджет налоговые поступления, которые превышают затраты правительства на пособия для беженцев. В прошлом году ситуация была совсем иная.

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Мариан Юречка уточнил, что в Чехии пребывает около 360 тысяч беженцев из Украины, 60% из которых - люди в возрасте от 18 до 65 лет, то есть способные работать. Чешские власти ещё в январе продлили украинцам визы до марта 2024 года, позволяющие им обучаться, работать в стране и пользоваться социальным и медицинским страхованием.

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Ранее министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела сообщил, что несмотря на отказ страны от российского газа, чешские компанию по-прежнему поставляют его. Однако доля российского газа на рынке всего 1,2% и страна может обходится без него, преодолев сырьевую зависимость от России.