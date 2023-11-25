Украинский чиновник отметил, что боевые действия могли бы завершиться ещё весной 2022 года, но этого не произошло из-за отказа принять внеблоковый статус.

Лидер правящей политической партии «Слуга народа» Давид Арахамия в интервью украинской тележурналистке Наталье Мосейчук заявил, что всё военно-политическое руководство Украины за то, чтобы продолжать воевать. При этом он отметил, что как только украинцы позовут Россию на переговоры, россияне сразу согласятся, так как это им выгодны.

Однако когда появится новость о том, что Украина села за стол переговоров, все поставки вооружения, которые итак задерживаются, будут «задерживаться» ещё сильнее. На текущий момент украинская сторона также имеет плохую переговорную позицию.

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Что насчёт демократических институтов, то чиновник утверждает, что ни парламентские, ни президентские, местные выборы проводится не будут и украинских властей никто к этому не принуждает. В то же время все важные вопросы должны проходить через референдум, кроме победы.

Арахамия вспомнил и то, что боевые действия на украинских территориях могли закончиться ещё весной 2022 года, но тогда Украине пришлось бы принять нейтральный (внеблоковый) статус. Подобное решение требовало бы внесения изменений в конституцию.

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