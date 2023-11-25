Отмечается большая проблема с мобилизацией в стране.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский инициировал проведение демобилизации срочников, у которых завершился срок службы. При этом те, кто захотят остаться на службе, смогут заключить контракт с Министерством обороны Украины.

Зеленский обсуждал на ставке Верховного Главнокомандующего вопрос о срочниках, призванных на военную службу до начала боевых действий. Стоит отметить, что призывная служба была отменена в Украине с осени 2022 года, а демобилизацию уже призванных срочников отложили.

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При этом украинский президент озвучил, что на следующей неделе будет раскрыт «новый план по мобилизации», в котором разъяснят, где люди окажутся после призыва на службу: «Из пункта А в пункт Б, а не только пункт А» (например, если раньше мобилизовали в областной центр А для подготовки, а потом внезапно в областной центр Б для принятия участия в боевых действиях, то сейчас всё будет известно сразу)

Секретарь комитета по национальной безопасности Верховной рады Украины Роман Костенко признал, что проблема мобилизации хуже, чем дефицит артиллерийских снарядов:

«Мы все знаем, что у нас сейчас проблемы с мобилизацией, можно сказать, провал с мобилизацией», - утверждает он.

Допускается, что будут приниматься непопулярные законы, такие, как снижение мобилизационного возраста.

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