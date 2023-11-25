Российский президент предложил создать собственный, основанный на «традиционных ценностях»

На конференции по искусственному интеллекту в Москве российский президент Владимир Путин выразил обеспокоенность по поводу западных алгоритмов искусственного интеллекта, подчеркнув необходимость разработки собственных технологий, основанных на «традиционных ценностях»

Он отметил, что превосходство западных технологий в России представляет угрозу, исключающую из расчёта российскую культуру:

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«Алгоритм может указать машине, например, что России, нашей культуры, науки, музыки, литературы просто не существует. Не учитывают, а порой — просто игнорируют и „отменяют“ российскую культуру», - считает Путин.

Российский президент заявил о невозможности запретить развитие искусственного интеллекта, однако призвал к контролю за этим процессом. Он подчеркнул важность обеспечения безопасности и разумности в использовании этих технологий, подчеркнув, что их разработка должна опираться на традиционные ценности и культуру.

Путин добавил, что основой для новых разработок должны стать традиционные ценности, включая богатство русского языка и языков других народов России. Он выразил убеждение в важности вовлечения библиотек, архивов и специалистов в гуманитарных областях для этой работы.

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Владимир Путин призвал к укреплению научного, образовательного, технологического и производственного потенциала России через эту инициативу, утверждая, что это также способствует развитию экономики. Он также указал на то, что широкое использование искусственного интеллекта является ключевым условием для роста доходов граждан и формирования высокооплачиваемой экономики в России.