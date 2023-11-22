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Nacvark
Столтенберг: НАТО не видят военной угрозы со стороны России на Балканах, но остаются начеку
До этого в альянсе говорили о пересмотре своего военного присутствия в регионе.

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Вчера была новость о том, что в НАТО проводится пересмотр присутствия военного контингента североатлантического альянса на Балканском полуострове, в частности в Боснии и Герцоговине, Республике Косово. Рассматривался вопрос того, необходимо ли наращивать военное присутствия блока в регионе, чтобы предотвратить новый конфликт в мире.

Сейчас же Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, прокомментировал по просьбе журналистов недавнее заявление украинского президента Владимира Зеленского о намерениях России дестабилизировать ситуацию на Балканском полуострове, сообщив, что в североатлантическом альянсе не видят непосредственной военной угрозы союзникам и региону в целом от россиян. Тем не менее альянс остаётся бдительным.

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При этом премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски подтвердил факт расрпостранения российского влияния на Западных Балканах, но пока он не видит в этом настоящей угрозы.

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Ранее Владимир Зеленский спрогнозировал, что следующий конфликт в мире может случиться на Балканском полуострове. Он обвинил в этом Россию и призвал Запад отреагировать, пока не поздно.

#нато #столтенберг #балканы
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