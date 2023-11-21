В альянсе подтвердили угрозу нового конфликта

Недавно украинский президент Владимир Зеленский спрогнозировал, что новый военный конфликт может разразиться на Балканском полуострове. Тогда он обвинил в этом Россию и призвал страны Запада воспрепятствовать этому, иначе мир ждёт очередной взрыв, который будет не в новинку.

Спустя несколько дней после этого Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отправился с визитом в Республику Косово, где подтвердил, что в регионе Западных Балкан была угрозы возникновения нового конфликта. По этой причине в североатлантическом альянсе обсуждают своё военное присутствие.

реклама

По словам главы военного блока, в настоящее время военные альянса проводят пересмотр своего военного присутствия в Боснии и Герцоговине, Косово. Пересматривается такой момент, нужно ли наращивание военного контингента на постоянной основе для предотвращения нового военного конфликта на Балканах.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Столтенберг также отметил, что НАТО имеет совместную историю с Западными Балканами после 90-х годов и по этой причине уделяет внимание стабильности, безопасности региона.