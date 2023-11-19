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Nacvark
Шольц подтвердил готовность говорить с Путиным
Однако он не видит сценария, при котором Россия пойдёт на уступки по Украине.

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Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с гражданами в комуне Нутеталь (окраины Потсдама недалеко от Берлина) заявил, что готов продолжать говорить с российским президентом Владимиром Путиным. При этом он не видит сценария, при котором российские власти пойдут на компромисс по вопросу Украины.

Немецкий канцлер неоднократно повторял, что готов продолжать диалог с российским президентом. Последний раз он об этом сообщал 12 ноября, тогда пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил готовность Путина к контакту, но только если речь идёт о результативных переговорах, а не ради самого процесса.

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Шольц неоднократно проводил телефонные переговоры с Путиным после событий 24 февраля 2022 года, в частности весной прошлого года, чтобы договориться о мирном урегулировании ситуации. Последний телефонный разговор политиков датируется 2 декабря 2022 года, а личная встреча 15 февраля 2022 года.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что может говорить как с Россией, так и с Украиной, когда страны-участники НАТО поддерживают исключительно Киев.

#россия #украина #германия #путин #шольц
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