Связано это с недавним скандалом, когда политик сдала проукраинского студента-крымчанина российским органам безопасности.

Бывшая депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион недавно попала в очередной скандал, когда своими действиями нечаянно сдала российским органам безопасности студента из Крыма, который писал ей на почту письма-благодарности за развитие украинского языка. Как итог, студенту грозит уголовная ответственность в России, а Фарион - в Украине.

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении бывшей чиновницы, вспомнив все её недавние «грешки», начиная от оскорбления украинских военных за использование русского языка, заканчивая сливом личных данных крымского студента. Её обвиняют по статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);

ст. 435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему); ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфической или иной корреспонденции, передаваемых средствами связи или через компьютер);

ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни)

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Первое обвинение связано с интервью, в котором Фарион говорила о своей ненависти к украинским военных, разговаривающим на русском языке. Она также называла «армией сброда» 3-ю отдельную штурмовую бригаду «Азов» за русскоговорящих военных в её составе.

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Помимо этого Ирину Фарион уже уволили с должности преподавателя и доцента кафедры украинского языка и прикладной лингвистики Национального университета «Львовская политехника». За день до этого студенты университета вышли на митинг с призывами уволить преподавательницу.