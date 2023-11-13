Раскаиваться в своих поступках она не собирается.

Недавно бывший украинский депутат Ирина Фарион стала участницей очередного языкового скандала, когда обвинила 3-ю отдельную штурмовую бригаду, известную как «Азов», в использовании русского языка, назвав её «армией сброда». Как итог, заместитель командира формирования Максим Жорин отреагировал на слова бывшей чиновницы, сообщив о её попытках разжигании ненависти среди украинского народа в пользу Федеральной службу безопасности России.

Фарион решила ответить военному, опубликовал сообщение, которое ей пришло от проукраинского жителя Крыма. В нём крымчанин задаётся вопросом, как ему встречать украинских военных, если они говорят на русском языке и не отличаются от российских военных. Нюанс в том, что ярая сторонница украинского языка забыла скрыть персональные данные проукраинского крымчанина.

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Максим Глебов оказался студентом-филологом и был задержан Главным управлением по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Росии. Очевидно, что теперь крымчанину, ждущему в Крыму украинскую армию, может светить лишь «проминь» лишения свободы.

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Сама Ирана Фарион никак раскаиваться в своих поступках не собирается. Более того, она считает, что против неё «парят очередную провокацию из-за задержания какого-то студента»

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец уже обратился в Службу безопасности Украины с просьбой проверить и принять соответствующие меры. Ведь, забыв о защите персональных данных крымчанина, Фарион не только вмешалась в его личную жизнь, но и спровоцировала угрозу личной безопасности и жизни крымчанина.