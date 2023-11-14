Всё это на фоне недавнего взятия Израилем здания парламента в Газе и активного продвижения внутрь города.

Представитель бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» или же военного крыла ХАМАС Абу Убейда заявил, что движение готов освободить до 70 израильских пленников в обмен на заключение пятидневного перемирия. Оно должно включать в себя режим прекращения огня и разрешение на доставку в Газу гуманитарной помощи.

По словам Абу Убейды, на прошедшей неделе ХАМАС инициировало через катарских посредников переговоры по освобождению израильских пленников взамен на 200 палестинских детей и 75 женщин, заключённых в тюрьмах Израиля. Однако израильтяне потребовали освободить 100 женщин и детей, находящихся в плену у палестинцев в Газе.

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В ХАМАС согласны с таким исходом, но отмечают сложность поиска пленников, которые находятся в плену у разных отрядов и служб. По этой причине палестинцам необходимо пятидневное перемирие, в ходе которого будет выпущено 50 женщин и детей. В конце цифра может достигнуть даже 70 освобождённых пленников. На текущий момент израильские власти не приняли решение по этому поводу.

Ранее была новость о том, что 1-я пехотная бригада «Голани» Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала фотографию, на которой израильские военные заняли здание парламента в Газе и уже вывесили там израильские флаги. Министр обороны страны Йоав Галант резюмировал о потере силами ХАМАС контроля над сектором Газа.

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