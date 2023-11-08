Командование «Азов» ответило политику.

Бывший украинский депутат Ирина Фарион обвинила 3-ю отдельную штурмовую бригаду, известную как «Азов», в использовании русского языка. Она не понимает, почему если «ребята такие мощные», то они не могут соблюдать законы и говорить на украинском языке, тем самым нарушая дисциплину. По её мнению, если в армии нет дисциплины, то это просто «армия сброда»

Более того, Фарион утверждает, что если украинские военные не говорят на украинском языке - они не украинцы и им следует называть себя русскими. Она также предложила им переехать в Сибирь.

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Заместитель командира военного формирования «Азов» Михаил Жорин опубликовал в своём Telegram-канале ответ бывшему депутату, возмутившись тем, что она позволила себе критиковать украинскую армию. Он призвал правоохранительные органы обратить внимание на Фарион из-за её попыток расколоть украинское общество.

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Ранее между Ириной Фарион и экс-советником Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем возник аналогичный скандал, который закончился взаимным написанием заявлений в полицию.