Всего израильтяне могут потратить на войну 51 млрд долларов

Издание Bloomberg пишет, что один день проведения наземной операции в секторе Газа обходится Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в 260 млн долларов. Палестино-израильский конфликт оказался для Израиля дороже, чем изначально предполагалось, а государственный бюджет столкнулся с непредвиденной нагрузкой: его дефицит вырос в семь раз по сравнению с прошлым годом.

Израильская финансовая газета Calcalist, ссылаясь на данные Министерства финансов Израиля, ранее уже писала, что израильские власти оценили операцию армии в секторе Газа как минимум в 51 млрд долларов или ~10% от ВВП страны. Это оптимистичный прогноз, если боевые действия продлятся 8 - 12 месяцев.

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Предполагается, что около 260 млн долларов в день будет уходить конкретно на оборонные расходы Ещё до 15 млрд долларов - избытки войны, то есть деньги, которые можно было направить на развитие израильской экономики. Помимо этого необходимо оказать помощь пострадавшему от боевых действий бизнесу на сумму в 5 млрд долларов и ещё столько же на лечение населения, пострадавшего от войны.