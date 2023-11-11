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Nacvark
Нетаньяху объявил о планах демилитаризовать сектор Газа и установить в нём контроль безопасности
Израильские власти не планируют отдавать палестинские земли под контроль внешних сил.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о дальнейших планах израильских властей на сектор Газа после ликвидации ХАМАС. Об этом пишут израильские средства массовой информации.

Несмотря на то, что изначально глава израильского правительства говорил о целях установить новое палестинское правительство на замену ХАМАС, лишив сектор израильского присутствия, сейчас формулировки немного поменялись.

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Нетаньяху утверждает, что сектор Газа останется под контролем Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) даже после завершения боевых действий с ХАМАС. Израильские власти также не планируют передавать контроль над регионом внешним силам, например своим союзникам, которые будут решать дальнейшую судьбу территорий.

Более того, в планах израильских властей провести демилитаризацию сектора Газа с установлением полного контроля безопасности в регионе. Такие меры объясняются предоставлением Израилю гарантий, что от Палестины не будут поступать угрозы жизни израильтян.

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Ранее представитель ХАМАС в Ливане Усама Хамдан заявил, что палестинское движение останется в секторе Газа и не примет любое правительство, которое будет сочтено марионеточным режимом Израиля.

#израиль #палестина #сектор газа #нетаньяху
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