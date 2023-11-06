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В пятницу Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен посетил Израиль, где провёл встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, посоветовав его армии использовать ракеты меньшей мощности, чтобы избежать гибели гражданского населения. После американский чиновник впервые совершил визит на палестинские территории, где встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом.
По итогам их встречи на сайте Государственного департамента опубликовано сообщение, в котором говорится, что Блинкен во время переговоров с Аббасом заявил о готовности Вашингтона обеспечивать защиту достоинства и безопасности для палестинцев и израильтян. Упомянута была и важность продолжения гуманитарной помощи жителям сектора Газа.
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Более того. Энтони Блинкен подчеркнул готовность американцев содействовать в реализации законных стремлений палестинцев к созданию собственного независимого государства.
Стоит напомнить, что основная цель наземной операции Израиля является ликвидация палестинского движения ХАМАС, спасение пленников, а также формирование нового правительства на палестинских территориях без израильского присутствия.