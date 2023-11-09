Он считает, что без знания чеченского языка чеченцы не могут соответствовать своей национальности.

Недавно в Чеченской республике завершился конкурс «Нохчийн меттан говзанча» на знание чеченского языка, призовой фонд которого составил 8 миллионов рублей. Первое место по итогам мероприятия занял писатель Халим Бурчаев. Отдельно один миллион рублей получила самая юная участница конкурса.

Во время финального этапа конкурса на знание чеченского языка, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выступил с заявлением, где намекнул на возможное сокращение своей команды. Чеченский лидер пообещал оборвать все связи с соратниками, дети которых не знают чеченского языка, говоря только на русском языке.

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По мнению Кадырова, говорить на родном языке должны учить родители. Если подрастающее поколение не будет знать чеченский язык, то у Чечни нет будущего.

«Дети перестают думать на чеченском языке, а без этого они не могут быть чеченцами», - утверждает Рамзан Кадыров.

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Отдельное замечание чеченский политик сделал тому, что в детских садиках и школах учат русскому языку, а родители это поощряют. Как итог, чеченские дети начинают думать на русском языке.