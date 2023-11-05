Это одна из эффективнейших систем разминирования, разработанная на шасси M1 Abrams.

Издание Forbes пишет, что Соединённые Штаты Америки непублично передали Украине как минимум одну единицу M1150 Assault Breacher Vehicle - 55-тонной бронированной машины для разминирования, разработанной на базе шасси M1 Abrams и оснащённой минным плугом, линейными зарядами. Стоимость такой военной техники составляет порядка четырёх миллионов долларов.

К такому выводу издание пришло на фоне опубликованной Офисом президента Украины фотографии ко дню Дня ракетных войск и артиллерии страны (3 ноября), где как раз таки запечатлена американская система. Официально о принятии решения по поставке подобного вооружения в Пентагоне не объявляли, хотя учитывая проблемы украинской армии с разминированием территорий, оно вполне логично.

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M1150 Assault Breacher Vehicle позволяет выкапывать и подрывать противопехотные мины, открывая проходы сухопутным войскам через минные поля.

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Ранее в Министерстве обороны Соединённых Штатов Америки объявили о новом пакете военной помощи, стоимость которого составила всего 125 миллионов долларов. Это рекордно дешёвая поставка от американцев с 24 февраля 2022 года.