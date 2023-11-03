Город изолирован от остальной части сектора.

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви в своём выступлении на израильской авиабазе заявил, что израильская армия продвинулась на ещё один значительный этап войны. Израильские силы находятся в северной части секторе Газа, окружают его и углубляют наземное наступление, добиваясь успехов.

Он отметил, что израильским войскам приходится вести боевые действия в условиях плотной и сложной городской застройки, требующей профессиональных навыков ведения боя и мужества. Он добавил, что с начала наземной операции погибло только 18 израильских военных.

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Сейчас Газа фактически окружена со всех окраин от остальной части сектора, а израильские военные углубляют свои атаки. Основной их целью являются форпосты ХАМАС, штаб-квартиры, пусковые позиции, инфраструктура, а также позиции палестинских сил в ближних боях.

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Ранее официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что израильская армия прорвала оборонительную линию в северной части сектора Газа, продвинувшись в центр населённого пункта, где закрепилась на позициях.