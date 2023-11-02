ЦАХАЛ: Наземная операция продвигается по плану, а все цели будут достигнуты

Вчера была новость о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал об израильских успехах в секторе Газа. Глава израильского правительства утверждает, что израильтяне движутся размеренными, очень мощными шагами, систематически продвигаясь вглубь палестинских территорий. Он также предупредил ливанскую военизированную группировку «Хезболла», что если они решатся вмешаться в палестино-израильский конфликт, то получат удар, который даже не могут себе представить.

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что наземная операция в секторе Газа продвигается по плану. По его словам, израильские военные уже находятся в северной части палестинских территорий.

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Израильский офицер отметил, что благодаря полученным разведывательным данным, скоординированным ударам с воздуха, моря и суши, израильская армия пробила передовые оборонительные линии палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

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На текущий момент ЦАХАЛ предпринимают попытки отрезать северную часть сектора Газа, приступив к её зачисткам от палестинских сил.