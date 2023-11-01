Он также предупредил группировку «Хезболла», что им следует воздержаться от вмешательства в палестино-израильский конфликт.

Недавно Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к второму этапу войны с ХАМАС, проводя наземные манёвры и занимая палестинские территории с целью уничтожения ячеек палестинского движения. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия переходит к третьему этапу операции.

Первый предполагал отражение атаки палестинцев, второй - авиационные бомбардировки, а третий - расширение наземного проникновения израильских военных в сектор Газа. Глава израильского правительства утверждает, что ЦАХАЛ движется размеренными, очень мощными шагами, систематически продвигаясь вглубь палестинских территорий.

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Нетаньяху также обратился к ливанской группировке «Хезболла», предупредив, что Израиль работает над усилением своей северной границы и если организация нападёт на израильтян, то совершит ошибку всей своей жизни: «Вы получите удар, который даже не можете себе представить»

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Израильский премьер-министр считает, что если не победить ХАМАС сейчас, то проиграют как западные страны, так и весь арабский мир.