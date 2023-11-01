Страна получит оружие по программе Presidential Drawdown Authority.

Пресс-секретарь Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Патрик Райдер сообщил, что у Белого дома осталось чуть более $5,4 миллиардов долларов, одобренных Конгрессом для оказания военной помощи Украине.

Украинская армия получит оружие из остатков денег по механизму Presidential Drawdown Authority (PDA), который позволяет американскому президенту отправлять вооружение иностранным государством без согласования такого решения с парламентом в случае чрезвычайной ситуации (например боевых действий)

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Американский чиновник отметил, что в Белом доме тесно работают с Конгрессом для того, чтобы украинцы могли получить финансирование и американцы оказывали поддержку одновременно и Украине, и Израилю. Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин ранее уже говорил, что если Вашингтон перестанет оказывать помощь Украине, то России удастся победить.

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Недавно новоизбранный спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что вскоре в Конгресс будет подан законопроект, направленный на военную помощь Израилю. Чиновник не видит смысла тянуть с этим вопросом. Про Украину тогда сказано ничего не было.