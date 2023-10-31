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Nacvark
Time выпустил материал о Зеленском: Никто так не верит в нашу победу, как я. Никто
Американское издание рассказало о серьёзных изменениях в оптимизме украинского президента.

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Американское издание Time опубликовало статью о Президенте Украины Владимире Зеленском, общий взгляд которого на ситуацию с боевыми действиями в его стране поменялся после сентябрьской поездки в Соединённые Штаты Америки.

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«Никто так не верит в нашу победу, как я. Никто», - утверждает украинский президент (заголовок статьи Time)

В материале рассказывается, что Зеленский был «злой» после поездки в штаты, где вместо обещаний продолжить военную помощь он получил призывы бороться с коррупцией и сигнал об усталости Запада от боевых действиях на украинских территориях.

Украинский президент во время своего визита потерял оптимизм и чувство юмора: он не старался оживить встречу шутками, лишь пришёл, получил новости, отдал приказы и ушёл. Состояние политика Time характеризуют как подавленное от чувства, что его предали союзники: «Они оставили его в боевых действиях без средств для победы, а только для того, чтобы выжить в ней»

Time также упоминают, что мир стал попросту привыкать к боевым действиям в Европе. Усталость накатывается, как волна, а попытки внушить Западу веру в украинскую победу отнимают все силы и энергию.

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Помимо этого близкий помощник украинского президента утверждает, что украинская армия не движется вперёд, а командиры порой отказываются наступать, опираясь на нехватку оружия и личного состава. Несмотря на это, вопрос перемирия или мирного соглашения с Россией - табу в команде Зеленского. 

#украина #зеленский
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