Недавно в Махачкале дагестанцы штурмовали аэропорт в поисках евреев, но силовые ведомства завершили беспорядки.

Вчера была новость о том, что еврейская диаспора может выехать из Дагестана из-за антисемитских настроений в дагестанском обществе. Всё это было обострено ситуацией в Махачкале, когда дагестанцы штурмовали аэропорт в попытках найти и наказать евреев. Ситуация набрала общественный резонанс и по ней было анонсировано совещание, в котором приняло участие высшее руководство России.

В рамках совещания, в котором принял участие российский президент Владимир Путин, премьер-министр страны Михаил Мишустин, руководители силовых структур и председатели обеих палат парламента, обсуждались «попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества».

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Как сообщает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путин получает доклады от Федеральной службы безопасности России, Федеральной службы войск национальной гвардии («Росгвардия») и главы республики Дагестан Сергея Меликова, в которы события в Махачкале связывают с вмешательством извне.

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На текущий момент как таковых подробностей о прошедшем мероприятии нет, проводилось оно в закрытом формате. Обнародовано лишь вступительное обращение российского президента Владимира Путина.