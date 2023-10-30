В еврейской общине не могут никак помочь евреям, которым угрожают из-за ситуации в Палестине.

Представитель главного раввината России в Дагестане Овадья Исаков не исключает возможность эвакуации евреев из республики в связи с нарастанием антисемитских настроений в регионе. Он объясняет, что ситуация в Дагестане тяжёлая: евреи из общины звонят и выражают свои опасения, а он не знает, что им даже посоветовать.

Исаков утверждает, что когда одна женщина обратилась за помощью в полицию, ей сказали: «Ну, вы же видите, что вы делаете с их детьми там (прим. имеется в виду сектор Газа)» и все попытки объяснить участковому ситуацию были безуспешны.

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Раввин отметил, что если евреев придётся всё же вывозить, то он даже не знает куда, ведь Россия для них не спасенье, так как в ней тоже были погромы, связанные с палестино-израильским конфликтом.

По словам Овадья Исакова, в Дербенте (город на юге республики) находится около 300 - 400 еврейских семей и столько же по всему Дагестану.

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Ситуация обострена и тем, что недавно у аэропорта в Каспийске должен был приземлиться рейс из Израиля, но на фоне слухов о возможной расправе над евреями, самолёт сделал круг и сел в аэропорту Махачкалы. Однако даже там собралась толпа, которая ожидала выхода евреев из недавно приземлившегося рейса.