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Nacvark
ISW: Запад сомневается в своих возможностях помогать Украине и Израилю одновременно
Заявления официальных лиц не помогут «раскрутить» оборонно-промышленный комплекс до нужного уровня.

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После того, как Израиль начал получить военную помощь от Соединённых Штатов Америки, чиновники на Западе, в частности американские, всё чаще говорили про возможность поддерживать сразу несколько воюющих стран. Об этом говорил и американский президент Джо Байден, и представители Белого дома, и Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин.

Аналитический центр Institute for the Study of War, основываясь на своих источниках, всё же сомневается в возможностях западных стран помогать сразу и Украине, и Израилю. Их сомнения разделяют на Западе.

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Генеральный директор Шведского управления оборонной техники Йоран Мортенссон подтверждает, что есть определённые опасения по поводу конкуренции между странами за военными ресурсы из-за ограниченных производственных мощностей. В связи с новой войной в Европе и штатах возникает ещё большая потребность в наращивании производственных мощностей. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также говорил, что оборонно-промышленный комплекс стран-участников НАТО не имеет достаточных резервных мощностей для реагирования на кризисы, подобные нынешнему. Он призвал наращивать мощности, чтобы у альянса была продукция, которая может понадобится.

Аналитики из Institute for the Study of War утверждают, что спрос на оружие растёт быстрее, чем производство, так что цены на боеприпасы начинают подниматься. Если раньше артиллерийский снаряд калибра 155-мм обходился 2,1 тысячи долларов за единицу, то сейчас за него просят целых 8,4 тысяч долларов.

Выросший спрос на боеприпасы несомненно может сыграть на руку компаниям оборонно-промышленного комплекса, но им необходимы гарантии на случай, если боевые действия в мире утихнут и спрос упадёт, как это случалось уже в прошлом.

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Американская компания General Dynamics, являющаяся лидером по производству артиллерийских снарядов в Соединённых Штатах Америки, сообщает, что ожидает повышение спроса на боеприпасы, который итак подогрет украинским конфликтом, из-за войны в Израиле. Компания смогла нарастить своё производство снарядов быстрее всех, так как им помогали инвестиции из Пентагона. В планах General Dynamics нарастить производство с 200 тысяч до 1 миллиона снарядов в год.

#украина #сша #израиль
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