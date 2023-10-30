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Несмотря на то, что уже продолжительное время идут боевые действия между Украиной и Россией, а российско-украинский конфликт обострился ещё в 2014 году, российский газ по-прежнему транспортируется в Европу через украинские территории. Каких-либо решений по досрочному прекращению транзита газа не инициировала ни одна из сторон.
Главный исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов заявил в интервью украинской службе «Радио Свобода», что в Украине не планируют продлевать договор о транзите российского газа через украинские территории. Договор истекает 31 декабря 2024 года, то есть чуть меньше чем через полтора года.
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По словам Чернышова, Украина не будет инициировать продление контракта о транзите газа: «Контракт завершится - транзит остановится»
Причина, по которой украинские власти не разрывали досрочно договор, таится в проблемах Европу: она сейчас нуждается в российского газе и украинцы не могут лишить европейцев этого накануне зимы. Украинский бизнесмен отметил, что компания не боится судебных исков от «Газпрома» в случае досрочного разрыва договора.
Ранее Министр энергетики Украины Герман Галущенко уже говорил, что Украина готовит свою газотранспортную систему к остановке транзита российского газа.