Израильские военные закрепились на севере региона.

Некоторое время назад Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) активизировала боевые действия в секторе Газа, нанося удары по палестинцам с суши, воздуха и моря. Также были учащены авиационные бомбардировки. Всё это указывало на начало наземной операции, проведение которой через несколько дней всё же подтвердил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Как итог, израильские военные смогли закрепиться в северной части сектора Газа и не планируют на этом останавливаться. Издание The Jerusalem Post сообщает, что солдаты ЦАХАЛ впервые за 18 лет, то есть после разграничения территории в 2005 году, возвели на палестинских территориях свой государственный флаг. Сделали это бойцы 52-го батальона 401-й бригады.

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В сети опубликовано видео, где израильские военные поднимают флаг Израиля, а мужчина за кадром обещает не останавливаться и идти к полной победе.

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Читайте также статью, в которой рассказывается о результатах израильской армии за сутки после расширения масштабов военной операции, в ходе чего израильтяне смогли занять северные территории в секторе Газа.