Израильское руководство считает, что без наземной операции не удастся достичь поставленных целйе.

Некоторое время назад израильские власти рассказали, что война с ХАМАС будет предполагать три этапа, последний из которых даст палестинской земле новое правительство. Второй этап как раз таки предполагал начало наземной операции. Ночью на 28 октября стало известно, что израильские военные через сушу зашли в сектор Газа, предварительно активизировав обстрелы региона. Представители израильской армии опровергли начало наземной операции, говоря лишь о расширении военной операции.

Тем не менее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху всё же подтвердил, что с вводом израильских войск на палестинские территории начался второй этап войны - наземная операция. Он отметил, что военные страны обладают максимальной поддержкой со стороны властей.

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Глава израильского правительства напомнил, что у них есть несколько целей - ликвидация военного и управленческого потенциала ХАМАС, то есть смещение палестинского правительства, а также освобождение всех пленных в секторе Газа.

Нетаньяху подчеркнул, что военнослужащие, с которыми он встречался во время визитов на боевые позиции, полны решимости и готовы заставить палестинцев заплатить за вторжение в Израиль.

«Они полны решимости искоренить это зло в мире, ради нашего существования и, я добавлю, ради всего человечества», - заключил премьер-министр страны.

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Читайте также статью, в которой рассказывается о результатах израильской армии за прошедшие сутки после расширения масштабов военной операции, в ходе которой израильтяне смогли занять северные территории в секторе Газа.