Палестинцы готовились к войне много лет.

Издание The New York Times сообщает, что информация от израильских властей о возможных запасах у палестинского движения ХАМАС имеет под собой основания. Официальные лица утверждают, что палестинцы потратили годы на строительство десятков километров подземных туннелей в секторе Газа, где скапливались запасы топлива, продовольствия, оружия, боеприпасов и ракет. Кадр из палестинских подземелийПо данным из статьи издания, у ХАМАС в распоряжении сотни тысяч галлонов топлива для транспорта, ракеты, тайники с боеприпасами, взрывчаткой и материалами для её производства, а также медикаменты с едой и водой. Высокопоставленный ливанский чиновник утверждает, что этих запасов хватит палестинцами на ведение боевых действий в течение 3 - 4 месяцев.

По этой причине Израиль если всё же решит войти в сектор Газа с полномасштабной наземной операцией, должен быть готовы к долгому противостоянию.

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Читайте также статью, в которой рассказывается о результатах израильской армии за прошедшие сутки после расширения масштабов военной операции, в ходе которой израильтяне смогли занять северные территории в секторе Газа.