Андрей Гурулев утверждает, что осталось 20%, которые не поддерживают власть.

Депутат Государственный думы от партии «Единая Россия», член комитета по обороне Андрей Гурулев в эфире российского государственного телеканала «Россия-1» заявил, что уровень сплочения российского народа составляет 80%, все из которых доверяют действующему президенту страны.

Тем не менее, он выразил желание, чтобы оставшиеся 20% в обществе, которые остались, должны быть если не изолированы, то «хотя бы как-то уничтожены»

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«И я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, чтобы вся вот эта гниль, которая осталась, она должна быть если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена», - говорит российский депутат [прямая цитата]

Таким образом российский депутат прокомментировал данные Всероссийского центра изучения общественного мнения, что российскому президенту Владимиру Путину не доверяют лишь 18% населения страны, то есть менее 30 миллионов россиян.

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Андрей Гурулев также назвал уехавших из России россиян предателями, как и тех, кто остался в стране, но против Путина. Депутат не упустил возможность упомянуть американского президента Джо Байдена, немецкого канцлера Олафа Шольца, французского президента Эмманюэля Макрона, которым якобы «не снился уровень поддержки Путина»