«Ядерное оружие Пакистана не является экспонатом», - утверждает депутат.

Депутат Национальной ассамблеи Пакистана Пакистана Сарват Фатима призвала пакистанского правительство применить ядерное оружие против Израиля, чтобы предупредить израильтян, что они будут стерты с лица земли, если не прекратя авиационные бомбардировки сектора Газа.

По словам депутата, ядерное оружие пакистанского государства не является экспонатом и может быть использовано для сдерживания и предупреждения. Таким образом Сарват Фатима считает возможным надавить на Израиль.

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«Ядерное оружие Пакистана не является экспонатом, я требую от правительства использовать наши ядерные ракеты в качестве средства сдерживания и предупредить израильтян, что, если они не прекратят бомбардировки сектора Газа, они будут стёрты с лица земли», - утверждает пакистанский депутат Сарват Фатима.

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