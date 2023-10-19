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Депутат Национальной ассамблеи Пакистана Пакистана Сарват Фатима призвала пакистанского правительство применить ядерное оружие против Израиля, чтобы предупредить израильтян, что они будут стерты с лица земли, если не прекратя авиационные бомбардировки сектора Газа.
По словам депутата, ядерное оружие пакистанского государства не является экспонатом и может быть использовано для сдерживания и предупреждения. Таким образом Сарват Фатима считает возможным надавить на Израиль.
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«Ядерное оружие Пакистана не является экспонатом, я требую от правительства использовать наши ядерные ракеты в качестве средства сдерживания и предупредить израильтян, что, если они не прекратят бомбардировки сектора Газа, они будут стёрты с лица земли», - утверждает пакистанский депутат Сарват Фатима.
Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц во время своего визита в Израиль заявил, что обеспечение безопасности и государственности израильского государства является одной из основополагающих государственных доктрин Германии.