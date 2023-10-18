Немецкий канцлер объяснил это тем, что после трагедии Холокоста немцы должны отстаивать государственность Израиля.

Канцлер Германии Олаф Шольц совершил визит с немецкой делегацией в Израиль, став первым главой иностранного правительства, посетившим страну после начала боевых действий между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и бригадами «Изз ад-Дин аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС)

Немецкий канцлер заявил, что немецкий народ испытывает безграничную солидарность со страной, пострадавшей от масштабной атаки палестинского движения ХАМАС. Более того, он назвал безопасность Израиля одной из основополагающих государственных доктрин Германии.

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Объясняется это тем, что после организованного Третьим рейхом преследования и массового уничтожения еврейского народа, именуемого как Холокост, немцы обязаны отстаивать безопасность и существование израильского государства, в частности проводить ответные операции по отношению к враждебным палестинским силам. Шольц утверждает, что с этим принципом согласны все партии, заседающие в Бундестаге.

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Ранее немецкой делегация была вынуждена сойти с самолёта в аэропорту Тель-Авива и лечь на пол из-за объявленной воздушной тревоги.