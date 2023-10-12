Если боевые действия продолжатся, он останется президентом.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью румынскому телеканалу Digi24 заявил, что боевые действия на украинских территориях находятся не на середине, а на «последнем, сложнейшем периоде», подчеркнув имеющиеся страхи касаемо прекращения финансовой и военной помощи со стороны Запада.

Помимо этого украинский президент сообщил, что не собирается баллотироваться на следующих президентских выборах. Однако президентом он будет до тех пор, пока идут боевые действия, так как оставить страну в таких условиях он не может.

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Вопрос проведения президентских выборов в стране является достаточной сложный темой, ведь этого хотят на Западе, хотя фактически избирательный процесс на время военного положения невозможен. Зеленский приводил на этот счёт ряд аргументов, включая юридические. Один из таких заключается в том, что часть избирателей - украинские военные, которых нельзя лишить права голоса, но и вывести с поля боя тоже нельзя. Отдельный вопрос касается безопасности, ведь на случай воздушной тревоги избирательные пункты должны прекратить свою работу, в связи с чем доступ к ним будет усложнён и явка будет минимальная.