Российский чиновник обвинил украинцев в поддержке террористической организации.

Комментируя заявления украинского президента Владимира Зеленского про поддержку ХАМАС Россией, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Украина имеет тесные партнёрские отношения с Украиной.

Так, по словам российского чиновника, ИГИЛ* - традиционный партнёр украинских властей, выполняющий его террористические задания по всей планете. Украинские власти якобы признают близость своих идеологий с идеологией этой организации.

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Медведев утверждает, что ИГИЛ* регулярно получает крупные спонсорские взносы от команды Владимира Зеленского, а также разнообразное вооружение, которое было украдено из поставок стран-участников НАТО. Он добавил, что террористы пользуются секретными счетами в украинских банках и скупают украинскую недвижимость.

Учитывая характер ранее сказанных Дмитрием Медведевым заявлений, становится непонятно, является ли это иронией или российский чиновник действительно заверяет в этом.

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*Исламское государство или Исламское государство Ирака и Леванта («ИГ» или «ИГИЛ») признано террористической международной организацией на территории России.