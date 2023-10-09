Хакеры обвиняют израильских властей в поддержке Украины.

Хакерская группировка российского происхождения Killnet объявила, что планирует атаковать информационные системы Израиля, обвинив страну в предательстве России. Хакеры утверждают, что в 2022 году израильские власти поддержали Украину, поэтому сейчас понесут за это ответственность. В их планах подвергнуть атакам все правительственные системы израильского правительства.

Killnet уже отчитались об атаке на главный государственный сайт израильского правительства, приложив соответствующий скриншот с государственного портала (gov.il)

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Несмотря на громкие заявления, израильский сайт продолжает свою работу, хотя некоторое время подвисал, но все равно продолжал работать. Никакого удара Израилю хакеры ещё не нанесли. Также они объявили, что их братья и главные союзники из Судана присоединились к компании против «израильского режима»

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Стоит отметить, что раз хакерская группировка Killnet выступает в поддержку России, то почему она не смогла по сей день совершить хакерские атаки на украинские сайты, ведь в таком случае эта задача является первостепенной.