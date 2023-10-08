Он считает, что слабость США поспособствовала этому.

Вчера утром Палестина активизировала ракетные и артиллерийские обстрелы по израильским территориям, а палестинские боевики начали проникать в населённые пункты Израиля. Уже к вечеру силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) восстановили контроль над большей частью своих территорий. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о завершении первой фазы израильской операции и переходе к наступлению на Газу. Он подчеркнул, что американский президент Джо Байден развязал израильтянам руки.

Возможный кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что именно Байден виноват в ситуации с обстрелами Израиля. Ситуация якобы была допущены из-за слабости Соединённых Штатов Америки. Политик добавил, что в случае его победы, он продолжит помогать Израилю.

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Трамп также упомянул, что при нём был установлено Соглашения Авраама, в рамках которого произошла нормализация отношений ряда стран Ближнего Востока. При этом кандидат в американские президенты забыл упомянуть, что в рамках этого документа предусматривался раздел Израиля, по которому Палестина фактически получила бы контроль над рядом израильских территорий, связав их узлами и зелёными коридорами. По сути очередной мирный план, предполагавший территориальные уступки.