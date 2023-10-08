Недавно российский ВПК перешёл к серийному производству этого оружия.

В Министерстве обороны России заявили, что первые ракеты стратегического ракетного комплекса пятого поколения РС-28 «Сармат», вставшие на серийное производство, вскоре будут поставлены на боевое дежурство. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятие АО «Красмаш» в Красноярском крае, где заслушал доклад руководства предприятия.

Хотя предприятие не так давно взялась за серийное производство ракетных комплексов данного типа, первые их экземпляры поступят на боевое дежурство уже в ближайшее время. На одном из позиционных районов соединения уже проводятся строительно-монтажные и пусконаладочные работы на агрегатах и в системах шахтных пусковых установок.

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Ракетный комплекс «Сармат» производится в рамках переоснащения Ракетных войск стратегического значения, где сейчас стоит советский комплекс третьего поколения Р-36М «Воевода». Новый комплекс станет основой наземной группировки стратегических ядерных сил России.

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Скорее всего, первые ракетные комплексы поступят на вооружение первого ракетного полка на головном объекте Ракетных войск стратегического значения.