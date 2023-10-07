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Сегодня в Грозном прошла акция в формате флешмоба, приуроченного дню рождения российского президента Владимира Путина. Около 25 тысяч человек посетили мероприятие, среди которых полторы тысячи участников в футболках с портретом Путина выстроились в форме числа 71 - именно столько исполнилось российскому президенту.
Участники акции держали российские государственные флаги, в том числе с изображением Путина, а также транспаранты с фотографиями российского президента.
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На проходящей акции глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что, пока идут боевые действия, он предлагает отменить в стране президентские выборы или провести их всего с одним кандидатом - Владимиром Путиным. По мнению чеченского политика, в России нет другого кандидата, который может возглавить и защитить страну.
Стоит отметить, что в Украине президентские и парламентские выборы в связи с военным положением проводиться не будут. Тем не менее, на Западе все равно требуют этого, чтобы сохранить демократические институты. В случае с Россией, официально военное положение никто не объявлял и законных оснований для отмены выборов нет.