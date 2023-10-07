У американцев есть две противоракетные системы данного типа.

В 2014 и 2019 годах Соединённые Штаты Америки закупили две противоракетные системы «Железный купол», который впоследствии поступили на вооружение американской армии в 2020 - 2021 годах. Как такового применения для данного типа вооружения американцы не нашли, разместив системы на своих военных базах в странах Персидского залива. Была даже идея передать их украинцам, но такое решение должно быть утверждено с Израилем, который против передачи противоракетной системы.

Американский сенатор Крис Ван Холлен предложил вариант с передачей «Железного купола» Польше, если польские власти согласятся поставить Украине свои зенитно-ракетные комплексы Patriot. Он считает такой обмен нормальным, ведь у американской армии целых две противоракетные системы. В любом случае, сделка должна быть утверждена с израильтянами.

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Украина приняла на своё вооружение зенитно-ракетные комплексы Patriot с апреля 2023 года, когда Германия передала первую установку. В мае российские власти заявили об уничтожении комплекса гиперзвуковой ракетой «Кинжал», но в Пентагоне подтвердили лишь подтверждение техники, которая вернулась в строй после ремонтных работ.