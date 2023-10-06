Об этом заявила председатель Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам мониторинга получения и использования вооружения, предоставленного Украине международными партнерами Александра Устинова.

После принятия временного бюджета в Соединённых Штатов Америки, Белый дом объявил, что имеющихся уже выделенных на помощь Украине средств хватит на два месяца поддержки украинцев. После украинская армия останется без помощи американцев.

В эфире телемарафона председатель Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам мониторинга получения и использования вооружения, предоставленного Украине международными партнерами Александра Устинова сообщила, что украинские власти тратят ежемесячно около трёх миллиардов долларов. От прошлогоднего американского бюджета осталось пять миллиардов долларов, поэтому, как утверждает Устинова, через месяц - полтора украинская армия останется без оружия.

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Украинская чиновница подчеркнула, что речь о выделении средств конкретно на закупку оружия с американских складов, то есть украинцы всё ещё могут рассчитывать на помощь европейцев, которая не обеспечит украинские потребности в полной мере. Самой большой проблема Александра Устинова считает прекращение прямой финансовой помощи Украине, по которой украинская казна ежемесячно пополнялась 1,5 миллиардами американских долларов.

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В Европейском союзе уже заявили, что они неспособны заменить роль штатов в обеспечении украинцев вооружением, хотя могут нарастить поставки. Издание Politico предполагает, что американское правительство имеет план на случай, если Конгресс займёт принципиальную позицию и откажется выделять деньги в постоянном бюджете на помощь украинцам.