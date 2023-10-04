Этого хватит, чтобы украинцы пережили «безденежье» после принятия временного бюджета США.

После принятия Конгрессом Соединённых Штатов Америки временного бюджета, остро встал вопрос финансирования Украины, строка с которым резко пропала из расходов американского правительства. В Белом доме утверждают, что это не означает прекращение военной поддержки украинского правительства полностью.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у американского правительства хватит денег на поддержку Украины ещё в течение двух месяцев. Ситуация кардинально зависит от ситуации на поле боя и объёмов пакетов военной помощи.

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В течение этого срока американцы должны принять государственный бюджет на следующий финансовый год, включив в него военную помощь Украине, иначе украинцы останутся без денег в самый тяжёлый период года - зиму.

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Ранее пресс-секретарь Белого дома высказалась по поводу истощения Соединённых Штатов Америки, собщив, что штаты продержатся больше России. Она подчеркнула, что финансовые средства для продолжения военной помощи Украине по-прежнему имеются.