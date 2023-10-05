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Бывший Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки экс-кандидат в американские президенты Хиллари Клинтон в интервью PBS заявила, что идёт битва с российским влиянием в штатах, которому подвергается американское население.
По словам американского политика, Россия занимается занимаются операциями по оказанию влияния как тайно, так и в открытую, желая подорвать демократические устои и склонить американских политических лидеров на свою сторону.
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Клинтон выразила непонимание из-за ситуаций, когда американцы встают на сторону российского президента Владимира Путина, повторяя риторику российских властей. Она считает, что когда от американцы слышны российские тезисы с международного телеканала российского происхождения Russia Today (RT) или с заявлений российских чиновников, то это очевидные 1:0 в пользу Путина.
Экс-кандидат в американские президенты уверена, что от возникший в штатах розней вокруг военной помощи Украине российские власти пребывают в восторге, так как именно этого они добивались - чтобы украинцев перестали поддерживать.